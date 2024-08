MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Joachim Andersen

Premier League: transfer pomiędzy klubami z Londynu

Crystal Palace rozpoczęło sezon 2024/25 w Premier League od porażki 1:2 z Brentfordem. Orły zostały skrzywdzone przez sędziego Samuela Barrotta, który nie podyktował rzutu karnego po faulu na Eberechim Eze. Okazuje się, że w tym meczu ostatni pojedynek w koszulce ekipy z Selhurst Park zaliczył jeden z jej kluczowych zawodników. Joachim Andersen zmieni klubowe barwy.

Reprezentant Danii odejdzie z Palace, ale nie opuści Anglii. 28-latek przeniesie się do Fulham, a więc do rywala z Premier League i derbowego przeciwnika The Eagles – obie drużyny grają w Londynie. Co ciekawe, dla Andersena będzie to powrót na Craven Cottage. W sezonie 2020/21 występował on tam na zasadzie wypożyczenia z Olympique Lyon.

– Oczywiście, znam klub, wiem jak gra Fulham, znam wielu zawodników, znam niektórych pracowników, więc nie potrzebowałem nikogo, aby mnie przekonywał, ponieważ wiedziałem już wiele rzeczy. Odbyłem kilka dobrych rozmów z trenerem. Znam styl gry, który lubi, więc to była decyzja, którą musiałem podjąć, wspólnie z żoną i rodziną, i zobaczyć, co jest dla mnie najlepsze. Myślę, że to dobry krok w mojej karierze – powiedział Andersen w rozmowie z klubowymi mediami. Duńczyk podpisał kontrakt ważny przynajmniej do 2029 roku. Crystal Palace zarobi na nim ponad 35 milionów euro.