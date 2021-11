Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wielkimi krokami zbliża się zimowe okno transferowe. Szkoleniowiec Realu Madryt, Carlo Ancelotti przyznał jednak, że jego zdaniem Królewscy nie powinni w styczniu szaleć na rynku transferowym.

Hiszpańska prasa spekuluje o zainteresowaniu Realu Kylianem Mbappe i Antonio Ruedigerem

Obaj mogliby trafić do Madrytu już zimą

Carlo Ancelotti woli jednak skorzystać z graczy, którzy do tej pory nie grali często

Potencjalne dwa cele

Od dłuższego czasu w kontekście transferu na Santiago Bernabeu przewija się nazwisko Kyliana Mbappe. Real Madryt bardzo chciał kupić francuskiego napastnika latem, ale włodarze PSG nie zdecydowali się przyjąć za swojego asa 180 mln euro. Gdy w sierpniu transfer nie doszedł do skutku, hiszpańska prasa rozpisywała się, że mistrz świata 2018 zawita do stolicy Hiszpanii zimą. Sam główny zainteresowany zresztą, między wierszami po meczu reprezentacji Francji z Kazachstanem, zasugerował, że powoli kończy się jego przygoda z klubem z Parc des Princes.

Królewscy od dłuższego czasu również monitorują sytuację Antonio Ruedigera, który nie może się dogadać z Chelsea FC w sprawie nowego kontraktu. Niemiec co prawda latem byłby do wzięcia za darmo, ale nie można wykluczyć również scenariusza, że The Blues zimą pożegnają się ze swoim obrońcą, aby coś jeszcze na nim zarobić. W razie tego scenariusza, Los Blancos byliby zapewne pierwszymi chętnymi na jego usługi.

Hazard zamiast transferów

Carlo Ancelotti przyznał jednak, że nie jest entuzjastą przeprowadzania transferów zimą. – Lato to najlepszy czas, aby pracować nad ulepszaniem składu. W styczniu nie lubię tego robić. Nie uważam zresztą, że powinniśmy w chwili obecnej ulepszać nasz skład – powiedział włoski trener na konferencji prasowej przed meczem Realu Madryt z Athletic Bilbao.

Od sprowadzania nowych graczy, Carletto woli skorzystać w drugiej części sezonu z usług tych, którzy do tej pory nie mieli jeszcze okazji do częstych występów. Jednym z takich graczy jest oczywiście Eden Hazard. Belgijski skrzydłowy w sezonie 2021/2022, ze względu na problemy zdrowotne, spędził na boisku tylko nieco ponad 300 minut. – Problem Hazarda jest fizyczny, musi on poprawić swoją kondycję. Potrzebuje więcej minut, aby móc nad nią popracować. Mamy przed sobą jednak wiele meczów i myślę, że w końcu ją poprawi – dodał.

Przeczytaj również: Alarm w Madrycie: Modrić może opuścić Real