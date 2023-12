Źródło: AS

fot. Imago/ZUMA Wire Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt ma w swojej kadrze tylko jednego zdrowego środkowego obrońcę

Carlo Ancelotti powiadomił władze klubu o potrzebie wzmocnienia defensywy zimą

Wśród potencjalnych nabytków mówi się o powrocie Raphaela Varane’a

Real przyparty do muru

Sytuacja Realu Madryt w defensywie jest dramatyczna. David Alaba i Eder Militao są niedostępni z uwagi na bardzo poważne urazy, a Nacho pauzuje z uwagi na czerwoną kartkę. Jedynym zdrowym i gotowym do gry nominalnym obrońcą jest Antonio Rudiger, któremu w ostatnim meczu partnerował Aurelien Tchouameni. Choć Francuz spisał się nieźle, w klubie panuje świadomość, że to rozwiązanie tylko na chwilę. Carlo Ancelotti domaga się zimą transferu nowego obrońcy, o czym powiadomił włodarzy Królewskich.

Real w najbliższych tygodniach czeka rywalizacja na aż czterech frontach. Aby zwiększyć szanse na udane wyniki, konieczne jest zaangażowanie przynajmniej jednego defensora, który poprawi sytuację kadrową. Królewscy byliby zadowoleni z powrotu Raphaela Varane’a, który w 2021 roku trafił do Manchesteru United. Aktualnie przeżywa on trudny okres na Old Trafford, który może nawet poskutkować rozstaniem.

W kręgu zainteresowań Realu znajdują się także młodzi stoperzy, na których z pewnością trzeba byłoby wydać bardzo duże pieniądze. Z przeprowadzką do stolicy Hiszpanii w ostatnim czasie łączeni byli Goncalo Inacio oraz Antonio Silva. Niezależnie od nazwiska i warunków transferu, nowa twarz na Santiago Bernabeu tej zimy musi się pojawić.

