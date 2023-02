PressFocus Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

FC Barcelona bardzo starała się zimą sprowadzić Sofyana Amrabata i zamierza wrócić po Marokańczyka latem. Będzie wówczas musiała liczyć się z rywalizacją ze strony Atletico Madryt.

Atletico Madryt rozgrywa bardzo słaby sezon, przez co latem dojdzie tam do małej rewolucji kadrowej

Rojiblancos zamierzają powalczyć o pomocnika Fiorentiny, Sofyana Amrabata

Marokańczyk jest jednym z głównych letnich celów FC Barcelony

Amrabat wzbudza coraz większe zainteresowanie w La Lidze

Sofyan Amrabat mógł zostać jednym z bohaterów ostatniego dnia okienka transferowego. O sprowadzenie pomocnika Fiorentiny do ostatnich chwil zabiegała FC Barcelona. Ostatecznie, jednak, Viola nie zamierzała w połowie sezonu wypuszczać swojej gwiazdy – a już zwłaszcza na zasadzie wypożyczenia. Ostatecznie pomocnik pozostał we Włoszech, ale zainteresowanie Dumy Katalonii się nie zmniejszyło. Wedle hiszpańskich mediów, Amrabat ma być jednym z głównych celów liderów La Ligi podczas najbliższego lata.

Blaugrana będzie musiała poradzić sobie z zainteresowaniem ligowego rywala. Atletico Madryt rozgrywa katastrofalny sezon. Jedyne rozgrywki, w których ma teoretyczne szanse na zwycięstwo, jest La Liga. Tam jednak, w praktyce muszą skupić się na zapewnieniu sobie awansu do Ligi Mistrzów. Zajmują czwarte miejsce z przewagą zaledwie trzech punktów do Rayo Vallecano. Do liderującej Barcelony tracą z kolei aż 18 oczek. Dlatego też latem na Civitas Metropolitano ma dojść do małej rewolucji kadrowej. W ostatnich tygodniach z Rojiblancos łączono wielu graczy, takich jak N’Golo Kante, Presnel Kimpembe czy Marcus Thuram. Teraz do tej listy dołączył reprezentant Maroka, który zachwycił podczas Mistrzostw Świata w Katarze.

Amrabat rozegrał już 27 spotkań dla Fiorentiny w tym sezonie. Nie zanotował żadnej bramki czy asysty.

Zobacz też: Joao Felix: nie żałuję podpisania kontraktu z Atletico.

Celta Vigo Atletico Madryt 3.60 3.20 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2023 20:40 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.