Amorim zabierze ze sobą wielki talent? Man United ma go na oku

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Geovany Quenda monitorowany przez Manchester United

Manchester United pod wodzą Ruuda van Nistelrooya rozegra jeszcze tylko dwa mecze. Najpierw w ramach rozgrywek Ligi Europy zmierzą się na Old Trafford z greckim PAOK-iem. Następnie czeka ich domowe spotkanie w Premier League z Leicester City.

Później, czyli 11 listopada stery w klubie przejmie Ruben Amorim, który podpisał już kontrakt z Manchesterem United. Jak się okazuje, nowy menadżer może otrzymać w przyszłości byłego podopiecznego ze Sportingu CP. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów od kilku miesięcy znajduje się Geovany Quenda. Obserwacja skrzydłowego była prowadzona jeszcze za kadencji Erika ten Haga.

17-latek jest uważany za jeden z największych młodych talentów w akademii Sportingu. Ruben Amorim na początku tego sezonu wprowadził go do pierwszego składu. Co ciekawe mimo młodego wieku Quenda jest w zespole wyjściowym zawodnikiem. Media ze względu na jego talent oraz etykę pracy porównują go często do gwiazdy Arsenalu – Bukayo Saki.

Quenda może pochwalić się dwiema bramkami i dwiema asystami w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt, którym nastolatek związany jest ze Sportingiem, wygasa dopiero latem 2017 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.

Manchester United po kiepskim początku rozgrywek zajmuje dopiero 13. miejsce w Premier League z dorobkiem 12 punktów.