Amorim na zakupach w Portugalii. Man United celuje w dwa talenty

Antonio Silva i Geovany Quenda na liście życzeń Man United

Manchester United w niedzielę po raz kolejny rozczarował swoich kibiców. Tym razem Czerwone Diabły sensacyjnie przegrały z Bournemouth. Podopieczni Rubena Amorima nie mieli nic do powiedzenia w starciu z Wisienkami, przegrywając (0:3).

Amorim, który pracuje w klubie od listopada, stoi przed trudnym zadaniem. Jego celem jest powrót Manchesteru United na szczyt angielskiego futbolu. W tym celu Portugalczyk będzie potrzebował solidnych wzmocnień, które mają nadejść w trakcie zimowego oraz letniego okna transferowego. Z najnowszych informacji wynika, że 39-latek postawił na sprawdzony kierunek, jakim jest liga portugalska.

Według portalu TeamTalk na liście życzeń Manchesteru United widnieją dwa nazwiska. Pierwsze z nich to Antonio Silva, czyli stoper Benfiki, który od wielu miesięcy przykuwa uwagę czołowych klubów w Europie. Transferem 21-latka interesuje się m.in. Real Madryt. Z kolei drugie nazwisko to Geovany Quenda. 17-latek jest piłkarzem Sportingu CP, czyli byłego klubu Amorima. Mimo młodego wieku skrzydłowy pełni ważną rolę w klubie, co odzwierciedla aż 26 spotkań w tym sezonie.

Manchester United po ostatniej porażce w lidze zajmuje 13. miejsce w tabeli Premier League. Strata do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów urosła do 9 punktów. W tym roku Czerwone Diabły rozegrają jeszcze dwa mecze. Najpierw zmierzą się z Wolves, a następnie z Newcastle.