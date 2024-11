dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez Alphonso Davies

Man Utd i Real Madryt w grze o Alphonso Daviesa

Alphonso Davies szykuje się do odejścia z Bayernu Monachium. Lewy obrońca niebawem będzie mógł swobodnie wybrać swój kolejny klub, ponieważ jego kontrakt z Bawarczykami dobiega końca 30 czerwca 2025 roku. Oficjalne negocjacje Kanadyjczyk prawdopodobnie rozpocznie już w styczniu.

Na ten moment nie zapadła jeszcze żadna decyzja w sprawie przyszłego klubu, a przynajmniej tak przekonuje agent Alphonso Daviesa. Faworytem w grze o podpis gwiazdora jest oczywiście Real Madryt, ale oprócz tego chęci nie traci Manchester United. To bez wątpienia spore zagrożenie dla Królewskich, którzy niedawno przegrali z Czerwonymi Diabłami batalię o transfer Leny’ego Yoro.

Teraz sytuacja jest zupełnie inna, natomiast Manchester United liczy na wielkie zmiany pod wodzą Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec zastąpił Erika ten Haga i wszyscy kibice drużyny z Old Trafford wierzą, że ich zespół nawiąże walkę o tytuł Premier League jeszcze w tym sezonie. Gdyby tak się stało, to klub zyskałby poważny argument do rywalizacji również na rynku transferowym.

Ponoć Alphonso Davies byłby wymarzonym nabytkiem Amorima, który planuje grać w systemie 3-4-3. Jak dobrze wiemy, Kanadyjczyk idealnie czuje się w roli ofensywnego wahadłowego.

