Real Madryt jest zadowolony z postawy Alphonso Daviesa, który nie przedłużył umowy z Bayernem Monachium. Wszystko wskazuje na to, że Kanadyjczyk następnego lata trafi na Santiago Bernabeu - donosi hiszpański dziennik AS.

Źródło: AS

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Alphonso Davies coraz bliżej Realu Madryt

Alphonso Davies w ostatnim letnim okienku transferowym ostatecznie nie przeprowadził się do Realu Madryt, ale 23-letni Kanadyjczyk pozostaje na radarze Królewskich. Przedstawiciele Los Blancos są w stałym kontakcie z obozem wahadłowego, a prezes klubu Florentino Perez jest bardzo zadowolony z postawy zawodnika. Lewy obrońca wciąż nie przedłużył bowiem wygasającego wkrótce kontraktu z Bayernem Monachium.

Umowa między stronami kończy się 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że boczny defensor już zimą najprawdopodobniej będzie mógł podpisać wstępny kontrakt z Realem Madryt, który wejdzie w życie następnego lata. Według najnowszych informacji hiszpańskiego dziennika “AS” wszystko wskazuje na to, że Alphonso Davies po zakończeniu sezonu 2024/2025 przeniesie się na zasadzie wolnego transferu do ekipy Królewskich.

Przypomnijmy, że w stolicy Hiszpanii na pozycji lewego obrońcy występują obecnie Ferland Mendy oraz Fran Garcia. Ewentualny transfer kapitana reprezentacji Kanady zapewne będzie wiązał się z odejściem jednego z piłkarzy. Wydaje się, że szkoleniowiec stołecznej drużyny Carlo Ancelotti z wymienionej dwójki zdecydowanie bardziej ceni Francuza.

Alphonso Davies z powodzeniem występuje w koszulce bawarskiego giganta od stycznia 2019 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 14 milionów euro z Vancouver Whitecaps. Boczny defensor w koszulce Bayernu Monachium rozegrał łącznie 197 meczów, zdobył 11 bramek i zaliczył 31 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.