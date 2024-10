Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Angielscy giganci powalczą o podpis Alphonso Daviesa

Przyszłość Alphonso Daviesa nie jest pewna, z uwagi na wygasający kontrakt gwiazdora. Przypomnijmy, że umowa wahadłowego z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie nic nie wskazuje na to, że strony będą kontynuowały współpracę po kampanii 2024/2025. To oznacza, że lewy obrońca najprawdopodobniej będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu, co jest nie lada okazją na rynku.

Faworytem w walce o sprowadzenie bocznego defensora pozostaje Real Madryt, który od kilku miesięcy jest w kontakcie z piłkarzem. Królewscy muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ chrapkę na pozyskanie 55-krotnego reprezentanta Kanady mają również angielscy giganci. Według brytyjskiego portalu “TBR Football” Alphonso Davies jest kuszony także przez Manchester United, Manchester City, Liverpool oraz Chelsea.

Kanadyjski obrońca z powodzeniem występuje w koszulce bawarskiego potentata od stycznia 2019 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 14 milionów euro z Vancouver Whitecaps. Dotychczasowy bilans 23-latka w pierwszym zespole Bayernu Monachium wygląda następująco – 206 meczów, 11 bramek i 33 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową rozchwytywanego zawodnika na około 50 milionów euro.

Alphonso Davies rozegrał 11 spotkań i zaliczył 2 ostatnie podania podczas obecnego sezonu.