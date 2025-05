Alexander-Arnold dostał ofertę od Guardioli. Gwiazdor długo się nie zastanawiał

Trent Alexander-Arnold zbliża się do Realu Madryt, ale w międzyczasie dostał ofertę przenosin do Manchesteru City. Jak informuje Defensa Central, gwiazdor Liverpoolu podjął momentalną decyzję.

PA Images / Alamy

Alexander-Arnold wybrał między Realem Madryt a Man City

Trent Alexander-Arnold po sezonie 2024/2025 ma się pożegnać z Liverpoolem i dołączyć do Realu Madryt. Takie informacje przekazał Fabrizio Romano, a więc jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy transferowych. Tymczasem plan Królewskich nieoczekiwanie chciał storpedować Manchester City.

Według doniesień Pep Guardiola poprosił włodarzy Man City o pozyskanie Alexandra-Arnolda. Ponoć gwiazdor Liverpoolu otrzymał nawet ofertę, która przebijała propozycję Realu Madryt pod względem finansowym. To jednak nie skłoniło Anglika do zbyt długich rozważań, ponieważ jest on nadal skupiony na przenosinach do Hiszpanii i nie bierze pod uwagę innego scenariusza.

Alexander-Arnold przeniesie się do Madrytu na zasadzie wolnego transferu. Jego kontrakt z Liverpoolem wygasa 30 czerwca 2025 roku i prawdopodobnie właśnie po tej dacie Anglik dołączy do drużyny. Trwają jednak rozmowy dotyczące wcześniejszego przybycia na Santiago Bernabeu, ponieważ 13 czerwca startują Klubowe Mistrzostwa Świata. Real Madryt bardzo chciałby mieć prawego obrońcą w swoich szeregach na ten turniej.