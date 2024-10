fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Transfer z Liverpoolu do Realu jednak w styczniu?

Real Madryt przez lata przyzwyczaił do tego, że w zimowym okienku wykazuje praktycznie zerową aktywność na rynku transferowym. Obecny sezon przebiega natomiast pod znakiem problemów kadrowych, stąd medialne doniesienia dotyczące ewentualnych ruchów przychodzących. Ostatnia, bardzo poważna kontuzja Daniego Carvajala dość mocno namieszała w szykach obronnych Królewskich. Prawa strona defensywy nie jest odpowiednio obsadzona, dlatego Carlo Ancelotti i pion sportowy mają twardy orzech do zgryzienia.

Plan Realu na przyszłe lato zakładał wzmocnienie boków obrony, co było niezależne od kontuzji Carvajala i ustalone już dużo wcześniej. Na faworyta do zasilenia prawej strony wytypowano Trenta Alexandra-Arnolda, który jawi się jako potężna okazja na rynku. Jego kontrakt z Liverpoolem wygasa w czerwcu 2025 roku, a dotychczasowe oferty przedłużenia były przez niego odrzucane. Gwiazdor pozostawia furtkę na ewentualne przenosiny do Realu Madryt, na które próbuje skusić go Jude Bellingham, prywatnie jego przyjaciel.

Niewykluczone, że do transferu Alexandra-Arnolda dojdzie wcześniej. “Marca” sugeruje, że wobec absencji Carvajala Real może spróbować wzmocnić się zimą, tak aby mieć większe szanse na obronę krajowego tytułu i kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Wiązałoby się to oczywiście z pewną opłatą dla Liverpoolu, a sama transakcja byłaby znacznie droższa niż latem. Ancelotti i spółka mają prawie trzy miesiące, aby zadecydować w temacie sprowadzenia Alexandra-Arnolda. Pozostałe media utrzymują, że Królewscy nie planują wchodzić na styczniowy rynek.