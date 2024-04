Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo na celowniku gigantów

Sezon 2023/24 zostanie na lata zapamiętany przez kibiców Bundesligi. Bayer Leverkusen bowiem zdobył pierwsze w historii klubu mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Xabiego Alonso zapewnili sobie tytuł na pięć kolejek przed końcem rozgrywek. Wspaniały rok „Aptekarzy” może przynieść ciężkie lato władzom klubu, bowiem wielu piłkarzy znalazło się pod obserwacją bardziej zamożnych zespołów.

Z informacji „Evening Standard” dowiadujemy się, że Bayer Leverkusen w nadchodzącym okienku transferowym może opuścić Alejandro Grimaldo. Hiszpański wahadłowy zaczął wzbudzać zainteresowanie gigantów europejskiego futbolu. 28-latek bowiem znalazł się pod obserwacją Liverpoolu, Arsenalu, a także Bayernu Monachium.

Alejandro Grimaldo rozgrywa znakomity sezon. Hiszpan pod okiem Xabiego Alonso rozegrał 43 spotkania. W tym czasie zdołał aż 11-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć 16 asyst. Statystyki są wyjątkowe, jak na zawodnika, który pełni rolę wahadłowego.

Jeśli faktycznie Bayer Leverkusen zdecyduje się na sprzedaż Alejando Grimaldo, to do kasy klubowej wpadnie całkiem pokaźna kwota. 28-letni defensor jest wyceniany przez „Transfermarkt” na 45 milionów euro. Jednak z uwagi na świetny sezon i obowiązujący kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, „Aptekarze” mogą zażyczyć sobie jeszcze więcej pieniędzy za swojego zawodnika.

