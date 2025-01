Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Angielskie kluby zainteresowane Jamesem Rodriguezem

Pobyt Jamesa Rodrigueza w Rayo Vallecano nie jest udany. Przypomnijmy, że ofensywny pomocnik dołączył do hiszpańskiego klubu podczas ostatniego letniego okienka transferowego. 33-letni Kolumbijczyk związał się z madrycką ekipą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie wypełniona do końca. Jak podał Fabrizio Romano, wkrótce nastąpi rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron.

Zatem wygląda na to, że 112-krotny reprezentant Kolumbii będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego. Sprowadzenie zawodnika tej klasy za darmo bez wątpienia jest nie lada okazją. Nowe informacje w sprawie najbliższej przyszłości Jamesa Rodrigueza właśnie ujawniła portugalska gazeta “O Jogo”. Według wspomnianego dziennika 33-latek jest chętny na powrót do Premier League, skąd podobno płynie ogromne zainteresowanie jego osobą.

Sytuację doświadczonego piłkarza mają monitorować takie angielskie kluby jak Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham oraz Nottingham Forest. Przypomnijmy, że James Rodriguez w latach 2020-2021 był zawodnikiem Evertonu, więc raczej nie potrzebowałby aklimatyzacji na Wyspach Brytyjskich. Ponadto były gwiazdor Realu Madryt oraz AS Monaco może liczyć na oferty ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.