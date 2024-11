Neymar przed zmianą klubu? Al-Hilal musi liczyć się z sankcjami

Neymar w sierpniu 2023 roku trafił z PSG do Al-Hilal. Brazylijczyk miał poprowadzić ekipę z Arabii Saudyjskiej do wielkich sukcesów. Mundo Deportivo ciekawe wieści.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar z tego powodu może nie pożegnać się z Al-Hilal

Neymar ostatnio znów znalazł się na świeczniku mediów. Brazylijski piłkarz ma co prawda kontrakt ważny z Al-Hilal do końca czerwca 2025 roku. Niemniej nie milkną spekulacje, że już niebawem zawodnik może zmienić pracodawcę. Wieści w sprawie przekazało Mundo Deportivo.

Źródło podaje natomiast, że klub z Arabii Saudyjskiej nie może sobie pozwolić na wcześniej rozstanie z Neymarem. Mundo Deportivo przypomina, że regulamin FIFA stanowi, że jeśli dany klub zdecyduje się na bezpodstawnie rozwiązanie kontraktu z graczem w okresie ochronnym, czyli zwykle, gdy dany piłkarz leczy kontuzje, to w takich okolicznościach pracodawca musi liczyć się z poważnymi sankcjami. Jeśli mowa o graczach, mających powyżej 28 lat, to realny może być scenariusz z zakazem transferowym nawet na dwa okna transferowe. Tym samym przez rok Al-Hilal nie mógłby sobie pozwolić na rejestrowanie nowych graczy, co miałoby poważne konsekwencje nie tylko na rynku lokalnym, ale też międzynarodowym.

Saudyjczycy w przypadku rozwiązania umowy z reprezentantem Brazylii musieliby się liczyć też z uregulowaniem dużego odszkodowania względem zawodnika. Mając na uwadze to, że Neymar rocznie zarabia 160 milionów euro, to mowa o mniej więcej 80 milionach euro do zapłacenie do końca sezonu.

32-latek w tym sezonie wystąpił w zaledwie dwóch spotkaniach. Spędził w nich 42 minuty na boisku. Neymar aktualnie leczy kontuzję uda i do gry ma wrócić w połowie grudnia tego roku.

