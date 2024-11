Man Utd straci wielki talent? Znalazł się na radarze Realu

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amad Diallo może zamienić Manchester United na Real Madryt

Manchester United aktualnie może liczyć na jednego z bardziej obiecujących graczy. Amad Diallo znalazł się jednak na celowniku Realu Madryt. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

22-latek trafił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku z Atalanty. Kosztował wówczas ponad 21 milionów euro. Chociaż początki Amada Diallo w angielskiej ekipie były trudne, to dzisiaj reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jest jedną z ważniejszych postaci w drużynie.

Hiszpańskie źródło podaje natomiast, że Amad Diallo znalazł na liście życzeń Realu Madryt. Klub z La Liga chciałby skorzystać z okazji, że zawodnikowi z końcem czerwca przyszłego roku wygasa umowa z Man Utd. 22-letni piłkarz mógłby być ciekawą alternatywą dla Ardy Gulera czy Rodrygo.

W tej kampanii Adam Diallo wystąpił łącznie w 15 meczach, notując w nich trzy trafienia i asystę. Aktualna rynkowa wartość gracza kształtuje się na poziomie 22 milionów euro. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w niedzielę, gdy Czerwone Diabły zmierzą się z Leicester City. Największymi sukcesami zawodnika są jak na razie Puchar Anglii wywalczony z ekipą z Old Trafford czy Puchar Szkoci wygrany z Rangersami.

W drużynie narodowej Amad Diallo wystąpił jak na razie w czterech meczach, notując w nich jedno trafienie.

