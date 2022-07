PressFocus Na zdjęciu: Steven Bergwijn

De Telegraaf donosi, że Ajax Amsterdam i Tottenham porozumiały się już w sprawie transferu Stevena Bergwijna. Mistrzowie Holandii zapłacą około 30 milionów euro, tym samym pobiją rekord Eredivisie. Dotychczas najdroższym nabytkiem w historii ligi był Sebastien Haller.

Steven Bergwijn po 2,5 roku wróci do Holandii

Ajax Amsterdam zapłaci za niego Tottenhamowi 30 milionów euro

24-latek pobije zatem rekord Eredivisie. Dotychczas najdroższym nabytkiem w historii ligi był Sebastien Haller, który kosztował 22,5 miliona euro

Bergwijn wróci do ojczyzny, kluby osiągnęły porozumienie

Steven Bergwijn znajduje się już jedynie o krok od powrotu do ojczyzny. W styczniu 2020 roku Holender opuścił PSV Eindhoven i ruszył na podbój Premier League. Misji nie można nazwać ukończoną, a już na pewno nie sukcesem. Skrzydłowy regularnie otrzymywał szanse, najpierw od Jose Mourinho, a później i od Nuno Espirito Santo czy Antonio Conte, ale żadnego z nich nie zdołał do siebie przekonać. 24-latek nie był w stanie wygrać walki o miejsce w wyjściowym składzie, a jego najnowszym przeciwnikiem został Dejan Kulusevski. Conte jest pod wrażeniem wpływu Szweda na grę, który jest widoczny od pierwszych meczów zawodnika w barwach Tottenhamu.

Ajax Amsterdam od dłuższego czasu walczy o usługi Bergwijna. Największym problemem dla Joden okazały się negocjacje z Tottenhamem. Daniel Levy nie zamierzał być stratny na Holendrze, dlatego zażądał za niego 30 milionów euro – za tyle trafił do Londynu. Everton zobowiązał się do spełnienia tego warunku, ale sam piłkarz preferuje powrót do ojczyzny. Ostatecznie Koguty i amsterdamczycy odnaleźli porozumienie. Ajax zapłaci 30 milionów euro, tym samym pobijając rekord Eredivisie. Jak dotąd najdroższym nabytkiem – który również trafił na Amsterdam ArenA – był Sebastien Haller. Iworyjczyk w styczniu 2021 roku kosztował mistrzów kraju 22,5 miliona euro.

W minionym sezonie Bergwijn rozegrał łącznie 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty.

