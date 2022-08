fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Aguero

FC Barcelona intensyfikuje działania w sprawie transferu Bernardo Silvy. Były piłkarz Barcelony i Manchesteru City Sergio Aguero wypowiedział się na temat tej transakcji. Emerytowany napastnik uważa, że Portugalczyk mógłby być kluczową postacią w taktyce Xaviego.

FC Barcelona intensywnie pracuje nad transferem Bernardo Silvy

Sam Portugalczyk wyraża zainteresowanie możliwością zmiany klubowych barw, jednak ostateczna decyzja należy do Manchesteru City

Sergio Aguero uważa, że wszechstronny pomocnik mógłby okazać się kluczowy w taktyce Xaviego

“Będę zaskoczony, jeśli Manchester go puści”

FC Barcelona nie zamierza ustawać i przygotowuje się na kolejny transfer do klubu. Dotychczas zespół wzmocnili już Raphinha, Jules Kounde, Robert Lewandowski, Andreas Christensen oraz Franck Kessie.

Władze “Dumy Katalonii” od dłuższego czasu są zainteresowane sprowadzeniem Bernardo Silvy. Powodzenie tej transakcji będzie najprawdopodobniej uwarunkowane sprzedażą Frenkiego de Jonga, z którego fundusze zostaną przeznaczone właśnie na transfer Portugalczyka.

27-latek nie reagował dotychczas na plotki łączące go z hiszpańskim gigantem, ale wreszcie przerwał milczenie. Silva wypowiedział się w tonie, który sugeruje chęć opuszczenia Manchesteru City na rzecz FC Barcelony.

Teraz o potencjalnej transakcji wypowiedział się Sergio Aguero. Emerytowany napastnik uważa, że w przypadku powodzenia transferu, “Duma Katalonii” zyska zawodnika, który może okazać się kluczowy w taktyce Xaviego.

Bernardo to świetny zawodnik. Świetnie panuje nad piłką, poświęca się dla zespołu, ma jakość potrzebną do asystowania i zdobywania bramek, a także może grać na wielu pozycjach. Będę zdziwiony, jeśli Manchester City pozwoli mu odejść. On wnosi bardzo dużo do zespołu w trakcie sezonu, ale wszystko jest możliwe.

Jeżeli finalnie przeniesie się do FC Barcelony to może okazać się kluczowym elementem w pomyśle na grę i taktyce Xaviego – podsumował Aguero.

