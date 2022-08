fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay jest na wylocie z FC Barcelony. Jeżeli tylko dogada się z nowym pracodawcą, wówczas jego kontrakt z hiszpańskim gigantem zostanie rozwiązany za porozumieniem stron. Holender prowadzi rozmowy z Juventusem.

Odejście Depaya kluczem na problemy FC Barcelony

FC Barcelona prowadzi imponujące działania na rynku transferowym. Tego lata do zespołu trafili już Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Andreas Chrsitensen oraz Franck Kessie, a w najbliższym czasie może również dojść do sfinalizowania transakcji Bernardo Silvy i Marcosa Alonso.

Tutaj zaczyna się problem “Dumy Katalonii”. Aby móc zarejestrować do rozgrywek ligowych nowe nabytki, najpierw trzeba uzyskać stabilizację finansową. Aby tak się stało, zespół muszą opuścić zawodnicy, których władze uznają za zbędnych. Jednym z nich jest właśnie Memphis Depay.

Początkowo hiszpański klub planował sprzedać Holendra, a potencjalne zarobki miały oscylować w granicach 20 milionów euro. Napastnik niespecjalnie chciał pożegnać się z Katalonią, lecz ostatecznie dojdzie do tego na jego warunkach. FC Barcelona nie zarobi nic na jego sprzedaży, bowiem obowiązujący kontrakt zostanie rozwiązany za porozumieniem stron. Wówczas nowy pracodawca będzie w stanie zaoferować większe pieniądze samemu piłkarzowi.

Nie zmienia to faktu, że ten ruch pozwoli FC Barcelonie złapać finansowy oddech i może okazać się kluczowy w kwestii zarejestrowania nowych zawodników, w tym Lewandowskiego. Do rozstania dojdzie dopiero w przypadku dogadania się Depaya z nowym klubem. Aktualnie prowadzi on zaawansowane rozmowy z włoskim Juventusem.

28-latek dołączył do “Dumy Katalonii” latem 2021 roku. W 36 spotkaniach strzelił 13 bramek i zaliczył 2 asysty.

