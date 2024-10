Manchester United prawdopodobnie po sezonie pożegna Christiana Eriksena. "Czerwone Diabły" już rozglądają się za następcą Duńczyka. Kandydatem do wzmocnienia pomocy jest Adam Wharton z Crystal Palace - podaje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Adam Wharton zastąpi Christiana Eriksena w Manchesterze United?

Manchester United ma za sobą intensywne letnie okienko transferowe. „Czerwone Diabły” bowiem dokonały wielu interesujących wzmocnień. Zespół rozpoczął jednak fatalnie sezon, przez co władze z Old Trafford myślą już nad kolejnymi transakcjami. Drużyną natomiast prawdopodobnie po sezonie opuści Christian Eriksen. Kontrakt Duńczyka wygasa wraz z końcem sezonu, a brakuje przesłanek, by doświadczony pomocnik nadal występował w barwach MU.

Z obozu Manchesteru United napływają również ciekawe informacje transferowe. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” wynika, że „Czerwone Diabły” wytypowały już kandydata na następcę Christiana Eriksena. Tym zawodnikiem jest Adam Wharton, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Wspomniane źródło donosi, że zwolennikiem transferu reprezentanta Anglii do Manchesteru United jest sam Dan Ashworth. Dyrektor Sportowy „Czerwonych Diabłów” chce, aby do zespołu trafiali utalentowani angielscy zawodnicy. A za takiego uchodzi właśnie Adam Wharton. 20-latek od miesięcy prezentuje wysoką formę, przez co jest wiodącą postacią w Crystal Palace. Wychowanek Blackburn Rovers w obecnym sezonie rozegrał już sześć spotkań na boiskach Premier League.