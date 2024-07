PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa w FC Mydjylland

Reprezentacyjny napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w Turcji, gdzie w barwach Antalyasporu zdobył 16 bramek, co pozwoliło mu znaleźć się wśród najlepszych strzelców tamtejszej Super Ligi. Od dawna było jednak jasne, że tureckiego średniaka, do którego Polak był tylko wypożyczony z RC Lens, nie będzie stać na wykupienie Adama Buksy, natomiast francuski klub również nie przejawiał wielkich planów wobec swojego zawodnika. Transfer był kwestią czasu i – jak informuje “Tipsbladet” – właśnie się dokonuje. Podobno pozostały już tylko formalności, by Mydtjylland ogłosił pozyskanie strzelca jednego z trzech goli naszej reprezentacji podczas Euro 2024.

Ten transfer to efekt klasycznego domina. Z drużyny mistrza Danii odejdzie najprawdopodobniej Gwienjczyk Franculino, na którego zęby ostrzy sobie Torino. Kwota transferu 20-letniego napastnika ma wyraźnie przekroczyć 10 mln euro, zatem Mydtjylland jej część może przeznaczyć na nowego snajpera. Wybór padł na Adama Buksę.