AC Milan zesłał Divocka Origiego oraz Fode Ballo-Toure do drużyny młodzieżowej. Obaj piłkarze mają wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Divock Origi i Fode Ballo-Toure na wylocie z Milanu

AC Milan przed sezonem 2024/2025 dokona kilku roszad w składzie. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu mają między innymi Divock Origi oraz Fode Ballo-Toure, co potwierdził Zlatan Ibrahimović, który jest bliskim współpracownikiem właściciela włoskiego klubu – Gerry’ego Cardinale.

– Ci zawodnicy nie są częścią naszych planów. Nie uwzględniamy ich w naszym projekcie, dlatego zostali zesłani do drużyny młodzieżowej – powiedział Szwed cytowany przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych. Rossoneri tym samym wywierają presję na wspomnianych piłkarzach, by wypchnąć ich z San Siro.

Divock Origi w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Nottingham Forest, jednak angielski zespół nie zdecydował się na wykup 29-letniego Belga. Były napastnik Liverpoolu nie prezentuje podobnego poziomu, jakim imponował na Anfield Road. Dlatego AC Milan nie widzi dla niego miejsca w swojej kadrze.

Fode Ballo-Toure w koszulce włoskiej ekipy gra od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się do Mediolanu za 5,4 miliona euro z AS Monaco. Lewy obrońca kampanię 2023/2024 również spędził w Premier League, a konkretnie w Fulham, do którego dołączył w formie transferu czasowego.

Londyńczycy także nie byli zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy z 27-letnim defensorem. Fode Ballo-Toure urodził się we Francji, ale reprezentuje Senegal.

Na razie nie wiadomo, gdzie swoje kariery będą kontynuować wymienieni zawodnicy.