AC Milan uzgodnił warunki kontraktu indywidualnego z Youssoufem Fofaną. Włoski klub teraz musi jeszcze dogadać się z AS Monaco - donosi Fabrizio Romano.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Youssouf Fofana zdecydowany na przenosiny do Milanu

Głównym celem Milanu w trwającym letnim okienku transferowym jest poważne wzmocnienie środka pola. Przez dłuższy czas z przeprowadzką na San Siro był łączony pomocnik Chelsea – Carney Chukwuemeka. Wszystko wskazuje jednak na to, że włodarze Rossonerich obecnie pracują nad zupełnie innym transferem.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych nowym zawodnikiem włoskiego klubu może zostać Youssouf Fofana. Co więcej, sam piłkarz jest zdecydowany na przenosiny do Mediolanu i uzgodnił już z Milanem warunki kontraktu indywidualnego.

Wicemistrz Serie A musi jednak jeszcze porozumieć się z aktualną drużyną pomocnika, czyli AS Monaco. Wygląda na to, że zespół z Księstwa za swojego gracza oczekuje więcej niż 30 milionów euro, ponieważ dokładnie tyle za 25-latka zaoferowało Nottingham Forest i propozycja została odrzucona.

Youssoufa Fofana jest 21-krotnym reprezentantem Francji i był w kadrze Trójkolorowych na mistrzostwach Europy 2024. Przypomnijmy, że podopieczni Didiera Deschampsa odpadli z turnieju na etapie półfinału po porażce 1:2 z Hiszpanią.

Gwiazda AS Monaco w 35 spotkaniach minionego sezonu zdobyła 4 bramki i zaliczyła 4 asysty. Wartość rynkowa tego zawodnika to 30 milionów euro, a jego obecna umowa z ekipą z Księstwa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.