Arkadiusz Milik według ostatnich doniesień medialnych ma niebawem zasilić szeregi Olympique Marsylia. Tymczasem nowe światło na ewentualny transfer z udziałem reprezentanta Polski rzucił na łamach Weszlo.com dziennikarz Krzysztof Stanowski. Jego zdaniem wpływ na przedłużające się negocjacje niekoniecznie musi mieć tylko różnica zdań między klubami w sprawie sumy odstępnego.

Arkadiusz Milik ma kontrakt ważny z SSC Napoli tylko do końca sezonu. W związku z tym, że nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy, to logiczne stało się to, że zawodnik podjął decyzję, że tej zimy chce zmienić pracodawcę. Jak się jednak okazuje, to wcale nie jest tak prosta sprawa.

Według doniesień środków masowego przekazu sternicy Azzurrich oczekują za Milik mniej więcej 15-18 milionów euro. Tymczasem przedstawiciel Ligue 1 jest gotowy wyłożyć za Polaka według różnych głosów dziewięć milionów euro plus bonusy. Taki stan rzeczy miał wpływać, że do porozumienia wciąż nie doszło.

Milik z klauzulą jak była gwiazda Interu Mediolan?

Tymczasem zdaniem Krzysztofa Stanowskiego z Weszlo.com kluczowe w sprawie ewentualnego transferu z udziałem wychowanka Rozwoju Katowice i byłego zawodnika między innymi AFC Ajaxu, że włoski klub chce w umowie Polaka zawrzeć podobną umowę, jaką Inter Mediolan zawarł z Paris Saint-Germain przy sprzedaży Mauro Icardiego. Tym samym przedstawiciele władz Napoli chcą wprowadzić tzw. “klauzulę antywłoską”, dzięki które Milik nie miałby wrócić do Serie A przynajmniej przez dwa lata. Plan sterników Azzurrich wydaje się absurdalny, mając na uwadze to, że Polakowi do końca kontraktu pozostało tylko kilka miesięcy.

Podzwoniłem i popytałem, co tym razem wstrzymuje przejście Arkadiusza Milika do Olympique Marsylia. Kością niezgody jest narzucana przez Napoli klauzula “anty-Włochy”, zabraniająca Polakowi powrotu do Serie A przez dwa lata. Więcej w tekście. https://t.co/eWveSO6Bhp — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 20, 2021

W kontekście przyszłości Polaka warto zaznaczyć, że jeszcze w minionym roku dużo mówiło się o tym, że Milik znajdował się na celowniku Juventusu FC, czy AS Romy. Szczególnie Giallorossi byli blisko pozyskania polskiego napastnika. Byli oni nawet po słowie z reprezentantem Polski. Ostatecznie jeszcze transfer spalił na panewce tuż przed jego ogłoszeniem.

W ostatnich miesiącach jedyne oficjalne występy Milik zaliczył w reprezentacji Polski. Od września do grudnia minionego roku 26-latek zanotował siedem występów.



