W przewrocie, który próbuje się dokonać w europejskiej piłce poprzez powołanie do życia Superligi, gotowość uczestnictwa potwierdziło 12 klubów. Wśród nich zabrakło największych klubów z Niemiec i Francji, które miały się sprzeciwić pomysłowi. Według informacji El Mundo tak nie jest i wkrótce do grona klubów założycieli prawdopodobnie dołączą Bayern Monachium, Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain.

Superliga. Bayern, Borussia i PSG mogą dołączyć

W powołanej do życia Superlidze ma występować 20 czołowych europejskich klubów. Wśród nich ma się znaleźć 15 klubów założycieli, ale na razie potwierdzenia doczekaliśmy się ze strony 12. Znalazły się wśród nich Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt, Juventus FC, AC Milan i Inter Mediolan.

Zaproszenia do tego grona miały otrzymać również największe kluby z Niemiec i Francji: Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz Paris Saint-Germain. Według pierwszych informacji przedstawiciele tej trójki mieli sprzeciwić się pomysłowi Superligi i nie przystąpić do projektu. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) w opublikowanym w niedzielę oficjalnym komunikacie dziękowała im nawet za takie stanowisko.

Tymczasem hiszpańskie El Mundo, powołując się na swoje źródła, przychodzi z zaskakującymi informacjami w tej sprawie. Choć Bayern, Borussia i PSG na razie nie dołączyły do grona klubów założycieli, to jest to praktycznie przesądzone i powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Superliga – format i data

Oprócz 15 klubów założycieli w rozgrywkach Superligi ma uczestniczyć również pięć zespołów, które prawo gry uzyskiwałyby dzięki mechanizmowi kwalifikacyjnemu na podstawie ich dokonań w danym sezonie.

Rywalizacja w pierwszym etapie odbywałaby się w dwóch grupach po 10 zespołów, w których trwałaby rywalizacja o trzy pierwsze miejsca premiowane bezpośrednim awansem do ćwierćfinałów. Drużyny z czwartego i piątego miejsca rozgrywałyby dodatkowe play-offy, mające na celu wyłonienie pozostałych ćwierćfinalistów. W kolejnym etapie rywalizacja toczyłaby się systemem pucharowym (mecz i rewanż) z finałem rozgrywanym na neutralnym obiekcie.

Na razie nie jest znana konkretna data startu rozgrywek, choć organizatorzy po cichu liczą, że Superliga mogłaby wystartować jeszcze w tym roku.