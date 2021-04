AC Milan poinformował na swojej stronie internetowej, że zamierza wycofać się z projektu Superligi. Na ten moment pozostają w nim wyłącznie trzy drużyny: FC Barcelona, Real Madryt i Juventus.

Milan: rezygnujemy z Superligi, choć zmiany są kluczem do postępu

AC Milan kolejnym klubem, który wycofał się z projektu Superligi. Na swojej stronie internetowej Rossoneri poinformowali o tym kibiców.

“Przyjęliśmy zaproszenie do udziału w projekcie Superligi ze szczerym zamiarem stworzenia najlepszych możliwych europejskich rozgrywek. Zrobiliśmy to dla kibiców z całego świata, dla ochrony interesów klubu i dla naszych fanów. Zmiany nie są łatwe, ale ewolucja jest niezbędna do postępu, a struktura europejskiej piłki nożnej również ewoluowała i zmieniała się na przestrzeni lat.

Jednakże, głosy i obawy kibiców z całego świata dotyczące projektu Superligi były bardzo mocne i wyraźne. Nasz klub musi pozostać wrażliwy i uważny na opinie tych, którzy kochają ten wspaniały sport.

Będziemy jednak nadal aktywnie pracować nad zdefiniowaniem zrównoważonego modelu dla świata piłki nożnej” – poinformowali Rossoneri w oficjalnym oświadczeniu.

Tym samym dołączyli do swoich rywali zza miedzy, Interu, którzy godzinę wcześniej poinformowali o zrezygnowaniu z udziału w projekcie Superligi. Po tym, jak z grona dwunastu klubów-założycieli wycofały się Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madryt, a także dwa kluby z Mediolanu, na ten moment nie zrezygnowały z niego jedynie FC Barcelona, Real Madryt oraz Juventus. Jednocześnie, między wierszami, kluby sugerują, że to nie koniec walki o zredefiniowanie europejskich rozgrywek.