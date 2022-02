Buffon przedłużył kontrakt z Parmą

PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

Gigi Buffon nie zamierza schodzić z piłkarskiej sceny. Golkiper przedłużył swój kontrakt z Parmą o kolejne dwa lata. Legendarny bramkarz będzie występował w zespole Gialloblu do czerwca 2024 roku.

Buffon nie planuje zawieszać butów na kołku

Były reprezentant Włoch przedłużył kontrakt z Parmą do 2024 roku

Golkiper będzie kontynuował swoją karierę na boiskach Serie B

Gigi Buffon na włoskich boiskach będzie występował przynajmniej do 2024 roku

Obecny kontrakt Buffona z Parmą wygasa w czerwcu tego roku. Bramkarz jednak wielokrotnie powtarzał, że czuje się dobrze i obecnie nie myśli o zakończeniu piłkarskiej kariery. Dziś mamy potwierdzenie tych słów. Parmeńczycy oficjalnie poinformowali o przedłużeniu kontraktu z byłym reprezentantem Włoch.

– Gigi przedłużył swój kontrakt do 2024 roku. Jest świetnym zawodnikiem, a dla nas to wielka duma. To znakomity przywódca i przyjaciel. Gigi ma wielką pasję do Parmy, co udowadnia każdego dnia. Bardzo się cieszymy z jego wsparcia i doceniamy jego zaangażowanie – powiedział podczas specjalnej konferencji prasowej prezydent Parmy Kyle Krause.

📣 @gianluigibuffon rinnova con il @1913parmacalcio fino al 2024! L'annuncio è arrivato nella conferenza odierna del presidente @Kyle_J_Krause pic.twitter.com/YhwF3Gq3A1 — Simone Lorini (@simo_lor) February 28, 2022

Decyzję o przedłużeniu kontraktu skomentował również Buffon. – To piękny dzień dla mnie i dla całej mojej rodziny. Stało się to, czego pragnąłem od jakiegoś czasu. Mój powrót do Parmy był uwarunkowany silną więzią, jaka łączy mnie z tym miejscem, a teraz chce udokumentować swój wkład w drużynę. Przede mną bardzo ekscytujące wyzwanie. Czuję, że wciąż mogę pomóc i jeszcze wiele od siebie dodać. To wspaniale móc nadal kontynuować karierę w tym klubie.

Parma występuje obecnie w Serie B. Obecny sezon nie jest udany w wykonaniu Gialloblu. Zajmują dopiero trzynastą lokatę na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Spadek im nie grozi, jednak na włączenie się do walki o awans do Serie A też już nie mogą liczyć.

