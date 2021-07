Szymon Żurkowski w kolejnej kampanii będzie zawodnikiem klubu Serie A. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl poinformował, że były zawodnik Górnika Zabrze wkrótce zostanie wypożyczony z Fiorentiny do Empoli. Azzurri jednocześnie będą mieli możliwość wykupienia piłkarza na stałe.

Szymon Żurkowski zostanie ponownie wypożyczony do Empoli, donosi Tomasz Włodarczyk

Azzurri mają zapewnić sobie transfer definitywny z udziałem Polaka

Defensywny pomocnik wyceniany jest na dwa miliony euro

Fiorentina ponownie wypożyczy polskiego pomocnika

Szymon Żurkowski od momentu, gdy trafił do ligi zagranicznej, nie potrafi zagrzać miejsca w jednej ekipie na dłużej. Chociaż polski pomocnik ma kontrakt z klubem ze Stadio Artemio Franchi do 2024 roku, to piłkarz więcej grał w Empoli, gdzie był wypożyczany w ostatnim czasie.

Żurkowski z końcem ostatniego sezonu wrócił do Fiorentiny, ale nie na długo. Wszystko wskazuje na to, że klub z Florencji wkrótce po raz trzeci wypożyczy Polaka i po raz drugi do Azzurrich. Żurkowski do Fiorentiny trafił w styczniu 2019 roku za blisko cztery miliony euro, ale został błyskawicznie wypożyczony do Górnika Zabrze.

Na włoskiej ziemi urodzony w Tychach zawodnik zaliczył zaledwie dwa występy w szeregach Fioletowych i 32 spotkania w Empoli. W nowym sezonie zawodnik ma grać w drużynie beniaminka Serie A, w którego barwach w poprzedniej kampanii na wypożyczeniu zaliczył 25 meczów, w których zdobył dwie bramki.

Nowa kampania Serie A startuje już 21 sierpnia. W pierwszym meczu nowego sezonu Empoli zmierzy się u siebie z Lazio. Pierwsze spotkanie na wyjeździe w lidze włoskiej Azzurri zagrają z kolei 28 sierpnia przeciwko Juventusowi.

Czytaj więcej: TOP 13 bomb transferowych w Ekstraklasie