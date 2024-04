Zgrzyty w Juventusie. Allegri wściekły na piłkarzy, pokłócił się z dyrektorami

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus zawodzi w ostatnich tygodniach

W niedzielę odniósł pierwsze zwycięstwo od wielu kolejek

Po meczu Allegri był wściekły na swoich piłkarzy

Napięta atmosfera w Juventusie

Można śmiało powiedzieć, że Massimiliano Allegri nie był zadowolony ze swoich zawodników pomimo niedzielnego zwycięstwa nad Fiorentiną, pierwszego zwycięstwa Starej Damy w Serie A od półtora miesiąca.

W poniedziałek Gazzetta dello Sport poinformowała, że po meczu włoski taktyk dał upust złości na swoich zawodników, uznając, że podjęli zbyt duże ryzyko w końcówce i powinni byli zakończyć mecz wcześniej strzelając drugą bramkę.

Tymczasem według Tuttosport, Allegri pokłócił się z dyrektorami w tunelu zaraz po ostatnim gwizdku. Jak podaje Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli i Giovanni Manna weszli do szatni, gdy trener ostro obwiniał swoich zawodników. Próbowali go uspokoić, ale im się to nie nie udało.

