Sezon Serie A bez pomocnika Lecce?

Serie A rozpoczyna zmagania w sezonie 2024/25 17 sierpnia. Kluby rywalizujące we włoskiej elicie powoli wracają do treningów. Jedną z drużyn, która właśnie wznowiła zajęcia, jest Lecce. Ekipa Stadio Via del Mare ma z sobą pierwsze tradycyjne badania lekarskie. Niestety, w przypadku Joana Gonzaleza, ich rezultat nie napawa optymizmem.

Hiszpan trafił do Lecce w lecie 2021 roku, przenosząc się tutaj z młodzieżowych drużyn FC Barcelony. 22-latek najpierw występował w Primaverze, a w Serie A zadebiutował w sezonie 22/23. W swoim dorobku wychowanek Blaugrany ma już 64 mecze we włoskiej elicie, a także dwa trafienia i cztery asysty.

Klub w oficjalnym komunikacie poinformowało sytuacji swojego piłkarza:

U.S. Lecce informuje, że sztab medyczny klubu, podczas tradycyjnych przedsezonowych badań lekarskich, stwierdził u zawodnika Joana Gonzáleza chorobę serca, której przyczyny wciąż są ustalane. Z tego powodu dokumentacja kliniczna zawodnika została wysłana i oceniona w Centrum Kardiologii Sportowej Uniwersytetu w Padwie, które potwierdziło wstępną diagnozę.Na chwilę obecną zawodnik nie uzyskał uprawnień sportowych i nie będzie mógł uczestniczyć w przedsezonowym obozie treningowym. Zawodnik, za zgodą klubu, udał się do Barcelony, gdzie przejdzie niezbędne dalsze badania kliniczne. U.S. Lecce jest u boku swojego zawodnika, aby zapewnić mu wszelkie wsparcie, którego potrzebuje, aby stawić czoła tej szczególnej sytuacji.