Zalewski zagra na nowej pozycji. Inzaghi wpadł na szalony pomysł

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski zagra w środku pola przeciwko Torino

Inter Mediolan w środku tygodnia zapewnił sobie awans do finału Ligi Mistrzów. W półfinale podopieczni Simone Inzaghiego wyeliminowali FC Barcelonę. Do rozstrzygnięcia dwumeczu potrzebna była dogrywka. Natomiast w niedzielę Nerazzurri wrócą do rywalizacji w lidze, gdzie walczą z Napoli o mistrzostwo Włoch.

Przed zespołem Il Biscione starcie z Torino, w którym muszą zdobyć komplet punktów, jeśli chcą zostać w walce o tytuł. Ciekawe informacje przed zbliżającym się meczem przekazał Pasquale Guarro. Zdaniem dziennikarza Nicola Zalewski zagra na nowej dla siebie pozycji.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

W wyjściowym składzie ma znaleźć się dwóch Polaków, czyli wcześniej wspomniany Zalewski oraz Piotr Zieliński. Nominalną pozycją pierwszego z nich jest lewe wahadło, lecz w rywalizacji z Torino ma wystąpić w środku pola jako półskrzydłowy. Tercet pomocników stworzy z Kristjanem Asllanim i Piotrem Zieliński.

Inter, possibile esperimento con Zalewski come mezzala di destra. Dubbio in porta Sommer/Martinez.



La probabile: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. pic.twitter.com/BKPkbNHbhu — Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 10, 2025

Oprócz zmiany pozycji Zalewskiego w składzie Interu mamy zobaczyć kilka innych zmian. Między innymi w ataku zagra duet Joaquin Correa i Mehdi Taremi. Z kolei na wahadłach wystąpią Carlos Augusto i Matteo Darmian.

Przewidywany skład Interu na mecz z Torino:

Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – Darmian, Zalewski, Asllani, Zieliński, Carlos Augusto – Taremi, Correa

Nicola Zalewski od momentu dołączenia do Interu Mediolan zimą 2025 roku zagrał w 11 meczach, w których zaliczył jedną asystę. Jest już niemal pewne, że Nerazzurri po wypożyczeniu wykupią Polaka z Romy za kwotę 6 milionów euro.