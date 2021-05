Andrea Pirlo wygląda na to, że wkrótce pożegna się z posadą pierwszego trenera Juventusu. Do tej pory faworytem do zastąpienia Włocha był według mediów Zinedine Zidane. Tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że na liście życzeń sterników Starej Damy znajduje się opiekun aktualnego wicelidera Serie A.

Gian Piero Gasperini znalazł się na celowniku Juve

Andrea Pirlo co prawda ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2022 roku. Niemniej brak sukcesu w Serie A i rozczarowujący występ Bianconerich w Lidze Mistrzów będzie prawdopodobnie skutkowało zakończeniem pracy Włoch w klubie z Turynu.

Pirlo co prawda nie zaliczył fatalnego sezonu w swoim wykonaniu. Jak na debiutanta Włoch spisał się całkiem nieźle, wygrywając Superpuchar Włoch i Puchar Włoch. Niemniej poprzeczka w Juve jest zawieszona znacznie wyżej i klub z Turynu pewnie będzie musiał podjąć decyzję o zatrudnieniu nowego trenera.

CalcioMercato.it sugeruje na swoich łamach, że coraz realniejszych kształtów nabiera temat ewentualnego zaludnienia Gian Piero Gasperiniego na stanowisku trenera Juve. 63-latek ma co prawda kontrakt ważny z Atalantą do końca czerwca 2022 roku. Niemniej, jeśli pojawi się oferta z Juve, to realny scenariusz zakłada, że Gasperini wróci do Turynu. Warto podkreślić, że w przeszłości trener urodzony Grugliasco pracował z zespołami młodzieżowymi Juventusu.

Przypomnijmy, że Gasperini pracował w klubie z Turynu w latach 1994-2003. Warto nadmienić, że jak na razie do żadnych poważnych rozmów w sprawie zmiany pracy przez doświadczonego trenera jeszcze nie doszło. Niemniej temat jest na pewno warty śledzenia.

