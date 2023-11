Victor Osimhen przyznał w wywiadzie, że miał możliwość dołączenia latem do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. Choć oferta była ogromna, zdecydował się odrzucić tę propozycję i zostać w Napoli.

Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen latem miał ofertę z Arabii Saudyjskiej

Przyznał, że nie było łatwo odrzucić takie pieniądze

Podkreśla, że zeszłego lata o wyjeździe z Neapolu wcale nie myślał

Odrzucił lukratywną ofertę

Victor Osimhen należy aktualnie do ścisłej czołówki najlepszych napastników na świecie. W zeszłym sezonie udało mu się zdobyć tytuł Capocannoniere, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca w Serie A. Podczas 32 spotkań, w jakich wystąpił, zdobył 26 bramek. Bieżący sezon to problemy Nigeryjczyka ze zginaczem mięśni. W związku z tym gwiazda Napoli od 14 października jest poza grą. Do momentu kontuzji 24-latek imponował skutecznością. Na krajowym podwórku zdobył 6 bramek w 8 meczach.

Podczas niedawnego wywiadu reprezentant Nigerii poruszył temat wydarzeń z ostatniego okienka transferowego. Opowiedział o ofercie otrzymanej z Arabii Saudyjskiej.

– Muszę być szczery, zeszłego lata nigdy nie myślałem o opuszczeniu drużyn, ponieważ Napoli chciało mnie zatrzymać – wyznał.

– Ale kiedy pojawiła się oferta z Arabii Saudyjskiej, była ogromna. Wielka… Trudno było mi ją odrzucić – przyznał Osimhen.