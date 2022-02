Pressfocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli było wyraźnie lepsze, niż Venezia w 24. kolejce Serie A. Neapolitańczycy z Piotrem Zielińskim w składzie, wygrali 2:0. Reprezentant Polski spędził na boisku 88 minut.

Napoli znów za plecami lidera

Serie A na godzinę 15:00 w 24. kolejce Serie A, zaplanowała trzy spotkania. W jednej z nich dysproporcja umiejętności oraz liczby zdobytych punktów, była aż nadto widoczna. Broniąca się przed spadkiem z elity Venezia, podejmowała przed własną publicznością mające mistrzowskie aspiracje Napoli.

Piłkarze Luciano Spalettiego w pierwszej połowie zdominowali gospodarzy według przewidywań. Neapolitańczycy utrzymywali się przy piłce przez ponad 70% czasu gry. Napoli miało jednak problem z udokumentowaniem tej niepodważalnej przewagi. Po stronie gości zapisano osiem strzałów, lecz tylko dwie próby były celne. Dzięki nieskuteczności faworyta, Venezia wciąż otrzymywała bezbramkowy remis.

Na pierwszego gola w tym meczu musieliśmy poczekać prawie godzinę. Wówczas Matteo Politano dośrodkował w kierunku Victora Osimhena, a ten nie miał problemu z umieszczeniem piłki w siatce po uderzeniu futbolówki głową.

Napoli pracowało na dobicie beniaminka, co udało się dopiero w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry. Bramkarza Venezii pokonał Andrea Petagna. Włoch znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze. Dzięki temu przypieczętował triumf swojej ekipy. Wygrana 2:0 oznacza, że ekipa Luciano Spalettiego do liderującego Interu znów traci tylko punkt.