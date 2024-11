Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański wśród najdroższych młodych zawodników

Kacper Urbański to bez cienia wątpliwości jeden z największych talentów w Polsce. Środkowy pomocnik przez ostatni rok zanotował ogromny postęp i stał się – praktycznie z miejsca – stałym reprezentantem Polski. 19-latak ma za sobą nie tylko udany czas w barwach narodowych, gdzie zagrał m.in. na Euro 2024, ale także w klubie. To on wraz z Bologną był w poprzednim sezonie Serie A prawdziwą sensacją ligi. W tym jest nieco słabiej, ale nadal pokazuje jakość.

Nie może więc dziwić fakt, że Kacper Urbański doceniany jest nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Dlatego też warto odnotować istotny fakt, że portal “CIES Football Observatory”, umieścił go w gronie stu najwyżej wycenianych zawodników, którzy nie mają jeszcze jeszcze 21 lat. Reprezentant Polski został wyceniony na 15 milionów euro i znalazł się na 97. miejscu w tym rankingu.

Na pierwszym miejscu jest oczywiście Lamine Yamal, którego wycena to niespełna 181 milionów euro, a na kolejnych stopniach podium znaleźli się Alejandro Garnacho (blisko 115 milionów euro) oraz Warren Zaire-Emery – 109 milionów euro. Kacper Kozłowski to oczywiście jedyny Polak w tym zestawieniu.

