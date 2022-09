PressFocus Na zdjęciu: Udinese Calcio

Przerwa na mecze reprezentacji jest dobrą okazją do pierwszych podsumowań i wniosków w rozgrywkach ligowych. Czołówka Serie A jest nieoczywista. I o ile można było się spodziewać tam Napoli czy nawet Atalanty, o tyle Udinese, które zamyka podium, jest prawdziwą rewelacją po pierwszych siedmiu kolejkach. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports piszą o tym klubie w swoim najnowszym tekście na Seriea.pl.

Udinese nieprzypadkowo znajduje się wysoko w tabeli, bo w pokonanym polu pozostawiło między innymi Romę i Inter

Klub, który do niedawna rozpaczliwie walczył o utrzymanie, teraz gra poukładaną i skuteczną piłkę

Andrea Sottil, podobnie jak prowadzona przez niego drużyna, jest jedną z najbardziej pozytywnych niespodzianek na starcie sezonu

Udinese pokazuje siłę

Udinese zaczęło sezon od remisu i porażki, ale potem przyszła seria pięciu wygranych. Żaden inny klub Serie A nie może się pochwalić taką passą w tym sezonie. Wprawdzie Napoli czy Atalanta jeszcze nie zaznały goryczy porażki, ale pomiędzy wygranymi notowały remisy. Te trzy kluby są na szczycie tabeli ligi włoskiej i jest to dość spore zaskoczenie po siedmiu kolejkach. Trudno zakładać, aby taki stan utrzymał się do końca sezonu, ale efektowny start jest na pewno mocnym kapitałem dla Udinese, które w obecnej kampanii nie będzie musiało się bronić przed spadkiem.

Andrea Sottil zdołał wykrzesać ze swojej drużyny to, co najlepsze. Fizyczność przekuł w umiejętność twardej gry i skutecznego pressingu. Jego piłkarze zasuwają na całej szerokości boiska, ale potrafią także grać dobrą piłkę. Wygrane z Interem czy Romą nie wzięły się z powietrza. Ba, Udinese w tych spotkaniach zdobyło łącznie siedem goli, co świadczy o wysokim potencjalne w ofensywie.

Siła Udinese tkwi nie tylko w osobie szkoleniowca. Klub bardzo dobrze radzi sobie ze skautingiem. Kiedyś było to jego przewagą, która gwarantowała nawet grę w europejskich pucharach. Obecnie jest trudniej, ale nadal jego pracownicy wyciągają piłkarzy, którzy później robią kariery na wysokim poziomie.

Cały tekst Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka “Szybkość, siła i sprawne oczy. Czy Udinese wraca na dłużej do ligowej elity?” przeczytasz na Seriea.pl