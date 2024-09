Milan dąży do przedłużenia kontraktu z francuskim obrońcą

AC Milan pracuje nad przedłużeniem kontraktu z Theo Hernandezem, który obowiązuje do czerwca 2026 roku. Według "Il Corriere dello Sport", francuski zawodnik zażądał podwojenia swojej pensji.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Hernandez chce wyższe wynagrodzenie w Mediolanie

Theo Hernandez jest obok Rafaela Leao najcenniejszym zawodnikiem Milanu. Latem tego roku jego przyszłość w klubie stanęła jednak pod znakiem zapytania. Bayern Monachium, szukający następcy Alphonso Daviesa, chciał ściągnąć reprezentanta Francji. Sam piłkarz wyrażał chęć zmiany otoczenia, lecz AC Milan pozostawał zdeterminowany, żeby zatrzymać Hernandeza.

Według najnowszych doniesień, lewy defensor zażądał podwojenia swojej pensji – z 4 mln euro do około 8 mln euro za sezon. To uczyniłoby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie. Dla porównania Rafael Leao zarabia 6 mln euro, a nowy napastnik Milanu, a więc Alvaro Morata, inkasuje około 5 mln euro rocznie.

Rozmowy na temat przedłużenia kontraktu z przedstawicielami piłkarza trwają, mimo że ostatnie tygodnie były dla Hernandeza trudne. Piłkarz zaliczył słaby początek sezonu, a krytykę wywołał jego występ w przegranym meczu z Parmą (1:2). Piłkarz urodzony w Marsylii trafił do Milanu w 2019 roku z Realu Madryt za 22 mln euro. W barwach Rossonerich rozegrał dotąd 216 spotkań, zdobywając 29 goli i notując 39 asyst.

AC Milan z początkiem lipca objął Paulo Fonseca, który wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w Serie A. Portugalski szkoleniowiec, znany z ofensywnego stylu gry, nie zdołał jeszcze wprowadzić drużyny na zwycięską ścieżkę. Po trzech kolejkach zespół zdobył zaledwie dwa punkty i plasuje się na odległym 14. miejscu w tabeli.