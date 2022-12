PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus w czwartek rozegrał mecz towarzyski z Rijeką, który zakończył się skromnym zwycięstwem turyńczyków po golu Moise Keana. Calciomercato.com po meczu komplementuje Wojciecha Szczęsnego pisząc o bramkarzu bianconerich, że nadal jest w mundialowej formie.

Juventus wygrał mecz towarzyski z Rijeką

45 minut na boisku spędził Wojciech Szczęsny

Włoskie media chwalą reprezentanta Polski za występ w czwartkowym sparingu

Włoskie media chwalą Szczęsnego

Juventus przygotowuje się do wznowienia rozgrywek po przerwie na mistrzostwa świata. Stara Dama kilka dni temu rozegrała sparing z Arsenalem, który zakończył się zwycięstwem Włochów 2:0. Co ciekawe, Kanonierzy dwukrotnie w tym pojedynku zdobywali gole samobójcze.

W czwartek Stara Dama rozegrała kolejny mecz towarzyski. Tym razem do składu Juventusu wróciło już kilku zawodników, którzy brali udział w mundialu. Od pierwszej minuty na placu gry pojawili się między innymi Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, którzy od kilku dni trenują już w stolicy Piemontu.

Wojciech Szczęsny rozegrał tylko pierwszą połowę, a po przerwie w jego miejsce pojawił się Mattia Perin. Mimo to reprezentant Polski jest bardzo chwalony przez włoskie media. Występ Polaka został wybrany przez dziennikarzy Calciomercato.com do do największych plusów tego spotkania. Włosi piszą, że Szczęsny nadal jest w mundialowej formie.

– Jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończył. Opancerzył drzwi do bramki – piszą dziennikarze Calciomercato.com.

Dobry występ w towarzyskim meczu z Rijeką jest kontynuacją dobrych występów Wojciecha Szczęsnego na mundialu w Katarze. Polak obronił między innymi rzut karny wykonywany przez Lionela Messiego, a także w dużym stopniu dzięki bardzo dobrym występom bramkarza Juventusu Biało-Czerwoni awansowi do 1/8 finału, gdzie musieli uznać wyższość Francuzów, późniejszych wicemistrzów świata.

Juventus do zmagań ligowych wróci czwartego stycznia meczem z Cremonese. Wcześniej jednak Stara Dama rozegra jeszcze jeden mecz towarzyski. 30 grudnia rywalem bianconerich będzie Standard Liege.

