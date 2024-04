Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni chce zostać kapitanem Interu Mediolan

Alessandro Bastoni w ostatnich miesiącach był poważnie łączony z przeprowadzką do Premier League. 25-letni obrońca ostatecznie jednak przedłużył umowę z Interem Mediolan do 30 czerwca 2028 roku i wszystko wskazuje na to, że nigdzie się nie wybiera.

Defensor na temat swojej przyszłości wypowiedział się w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi “La Gazzetta dello Sport”. – Widzę swoją przyszłość w Interze Mediolan. Jestem przywiązany do klubu, z kibicami wiąże mnie wyjątkowe uczucie – powiedział stoper.

– Chciałbym pewnego dnia zostać kapitanem tej drużyny – dodał etatowy reprezentant Italii. Alessandro Bastoni występuje w zespole Nerazzurrich od 2019 roku.