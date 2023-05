Przyszłość Massimiliano Allegriego w Juventusie stoi pod znakiem zapytania, a we włoskich mediach pojawiają się sprzeczne informacje w sprawie jego dalszej współpracy ze Starą Damą.

Wciąż nie wiadomo, czy Allegri pozostanie w Juventusie na kolejny sezon

Tuttosport donosi, że klub negocjuje z trenerem warunki rozwiązania umowy

Corriere dello Sport przekonuje, że obie strony spotkają się, by omówić strategię na przyszły sezon

Jaki los czeka Allegriego w Juventusie?

Juventus w obecnym sezonie często był krytykowany za słabą dyspozycję na boisku, a negatywne głosy nasiliły się po przegranym półfinale Ligi Europy z Sevillą. Tuttosport informował jakiś czas temu o rozłamie w szatni. Zawodnicy Starej Damy mają mieć już dość współpracy z Massimiliano Allegrim.

Dziennikarze tego samego dziennika utrzymują, że bianconeri próbują wybrnąć z tej sytuacji i negocjują z obecnym szkoleniowcem warunki zerwania kontraktu. Jak wyliczono wcześniej dla Juventusu to koszt około 43 mln euro, a w obliczu braku awansu do Ligi Mistrzów i problemów poza sportowych jest to kwota, na którą nie może sobie pozwolić ekipa z Turynu.

Tymczasem Corriere dello Sport utrzymuje, że władze Starej Damy i Massimiliano Allegri mają odbyć wspólne rozmowy. Jednak nie na temat zerwania kontraktu, a w sprawie przyszłego sezonu i związanych z nim działaniami na rynku transferowym. Obie strony mają opracować strategię, którą będą realizować podczas zbliżającego się mercato.

