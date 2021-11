fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Victor Osimhen może być wyłączony z gry nawet przez dwa miesiące. Tymczasem trener SSC Napoli Luciano Spalletti już analizuje, kto może zastąpić Nigeryjczyka. Najpoważniejszymi kandydatami do tej roli są Dries Mertens i Andrea Petagna. Aczkolwiek żaden z wymienionych nie jest tak skuteczny, jak były piłkarz Lille.

Victor Osimhen z powodu kontuzji może być wyłączony z gry już do końca roku

Luciano Spalletti będzie musiał znaleźć zatem następcę najskuteczniejszego zawodnika w swoim zespole

Niewykluczone, że wkrótce atak Azzurrich będzie się opierał na Driesie Mertensie lub Andrei Petagni

Możliwe nawet osiem meczów bez Osimhena

Victor Osimhen w trakcie niedzielnej potyczki z Inter Mediolan doznał złamania jednej z kości twarzy, co było następstwem zderzenia z Milanem Skriniarem. 22-latek ma być wyłączony z gry przez co najmniej miesiąc, co będzie skutkować tym, że przegapi osiem spotkań Azzurrich.

CalcioMercato.com twierdzi, że Osimhen może wrócić do gry 19 grudnia w boju z Milanem. Wciąż jednak trudno przewidzieć, kiedy będzie to możliwe. Nigeryjczyk jest aktualnie najskuteczniejszym strzelcem Napoli, notując dziewięć trafień w 14 spotkaniach.

Sprostać zadaniu zastąpienia Osimehan będą musieli Mertens lub Petagna. Reprezentant Belgii w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, strzelając w nich dwa gole.

Ogólnie Mertens jest jednak najskuteczniejszym strzelcem Napoli w historii, mogąc pochwalić się bilansem 137 zdobytych bramek w 369 meczach. Tymczasem były napastnik Atalanty w tej kampanii wystąpił w 14 spotkaniach, strzelając w nich jednego gola.

