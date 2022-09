PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Wyniki 6. kolejki Serie A. Czwarte z kolei zwycięstwo zanotowali gracze Udinese, którzy pokonali na wyjedzie Sassuolo 3:1 po dwóch golach z doliczonego czasu gry. Na koniec niedzieli Juventus po dramatycznej końcówce zremisował z Salernitaną 2:2. Drugiego gola dla beniaminka zdobył Krzysztof Piątek (z karnego). Bramkę na wagę wiktorii dla Starej Damy strzelił Arkadiusz Milik, ale po wideoweryfikacji to trafienie nie zostało uznane. Polak otrzymał zaś za niesportowe zachowanie (zdjęcie koszulki) drugi żółty kartonik (w konsekwencji czerwony). Poniżej prezentujemy rezultaty i strzelców ze wszystkich potyczek.

Atalanta z jednym oczkiem, świetna forma Udinese, Juve wyszarpało punkt

Atalanta grała z Cremonese. Faworytami byli gospodarze, ale udało im się zanotować tylko remis (1:1). Atalanta objęła prowadzenie w 74. minucie, lecz szybko je straciła. Kiepsko przy bramce wyrównującej interweniował zaś Juan Musso. Dorian Ciężkowski był rezerwowym bramkarzem beniaminka. Bologna podejmowała Fiorentinę. W szeregach gospodarzy podstawowym golkiperem był Łukasz Skorupski. On i jego koledzy musieli odrabiać straty, ale im się to udało. Ostatecznie Bologna po ciekawym spotkaniu triumfowała 2:1.

Lecce mierzyło się z Monzą. Oba kluby zdobyły po jednej bramce i tym samym po jednym oczku. W szeregach Lecce jedynie rezerwowym był Marcin Listkowski. Mecz Sassuolo – Udinese trzymał w napięciu do samego końca. Gospodarze prowadzili, ale przez całą drugą połowę grali w dziesięciu. Goście to wykorzystali i po udanej końcówce wygrali 3:1. To dla nich już czwarta kolejna wiktoria.

Dwa ciosy w doliczonym czasie gry na wagę czwartej wygranej z rzędu Udinese Calcio! 🔥



90'+1 Lazar Samardžić ⚽️

90'+3 Beto ⚽️



US Sassuolo Calcio 1:3 Udinese Calcio #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/zsrozTohVt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 11, 2022

Lazio grało na Stadio Olimpico z Veroną. Gole dla rzymian zdobyli Ciro Immobile i Luis Alberto, a gospodarze finalnie zwyciężyli 2:0. Paweł Dawidowicz (Hellas) był tylko rezerwowym.

Na koniec Juventus grał z Salernitaną. W pierwszym składzie Starej Damy zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który jest kontuzjowany. Arkadiusz Milik rozpoczął mecz na ławce. Z kolei od pierwszej minuty zaczął Krzysztof Piątek (Salernitana). Stara Dama niespodziewanie przegrywała do przerwy 0:2. Drugiego gola dla beniaminka zdobył z karnego Piątek.

🔫GOL KRZYSZTOFA PIĄTKA🔫



🇵🇱 Reprezentant Polski zdobył bramkę z rzutu karnego w meczu przeciwko Juventusowi FC! 😍⚽️



Zapraszamy na drugą połowę spotkania do Eleven Sports 1!🔥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/RhcOwkbcVh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 11, 2022

W drugiej połowie na murawie pojawił się Milik. Piątek zszedł zaś w 61. minucie. Wówczas Juventus przegrywał 1:2. Ostatecznie Stara Dama zdołała zainkasować jedno oczko, ponieważ w doliczonym czasie gry bramkę zdobył Leonardo Bonucci. W końcówce trafił jeszcze Milik. Po wideoweryfikacji ta bramka nie została uznana. Polak otrzymał zaś drugi żółty kartonik i musiał przedwcześnie udać się do szatni.

Zobacz także: Tabela Serie A

Wyniki 6. kolejki

Atalanta – Cremonese 1:1 (0:0)

Merih Demiral (74′) – Emanuele Valeri (78′)

Bologna – Fiorentina 2:1 (0:0)

Musa Barrow (59′), Marko Arnautović (62′) – Lucas Martinez (54′)

Lecce – Monza 1:1 (0:1)

Joan Gonzalez (48′) – Stefano Sensi (35′)

Sassuolo – Udinese 1:3 (1:0)

Davide Frattesi (33′) – Beto (75′, 90+3′), Lazar Samardzić (90+1′)

Lazio – Verona 2:0 (0:0)

Ciro Immobile (69′), Luis Alberto (90+5′)

Juventus – Salernitana 2:2 (0:2)

Bremer (51′), Leonardo Bonucci (90+3′) – Antonio Candreva (18′), Krzysztof Piątek (45+5′ – karny)