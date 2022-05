Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze AC MIlan

Wyniki 38. kolejki Serie A. AC Milan rozbił US Sassuolo i zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. Wysoko swoje spotkania wygrał również wicemistrz Inter oraz trzecie Napoli. Do grona spadkowiczów z Serie A dołączyło z kolei Cagliari Calcio.

Koncert nowych mistrzów Włoch w Sassuolo

Niedziela zaczęła się od efektownego wyjazdowego zwycięstwa SSC Napoli, które przypieczętowało miejsce na najniższym stopniu podium w sezonie 2021/2022 w Serie A. Gola dla neaplitańczyków strzelił m.in. Piotr Zieliński. I kto wie, czy to nie było ostatnie trafienie Polaka w barwach Azzurrich.

Najważniejszym wydarzeniem niedzieli było jednak zdobycia scudetto (pierwszego od 11 lat) dla AC Milan. Rossonerich nie dali szans US Sassuolo, już po 36. minutach prowadząc 3:0. W drugiej nie zdobyli kolejnych bramek, ale kontrolowali w pełni przebieg rywalizacji. Liczący na wpadkę lokalnego rywala, Inter Mediolan musiał obejść się smakiem. Nerrazzurich jednak także godnie pożegnali sezon, również wygrywając swój mecz 3:0.

W spotkaniach decydującym o utrzymaniu w Serie A, Salernitana poległa co prawda z Udinese Calcio aż 0:3, ale zachowała status pierwszoligowca, gdyż Cagliari tylko zremisowało z Venezią. Tym samym to zespół z Sardynii, dołączył do Venezii oraz Genoi i także spadł do Serie B.

Wyniki 38. kolejki Serie A:

Spezia Calcio – SSC Napoli 0:3 (0:3)

Matteo Politano (4′), Piotr Zieliński (25′), Diego Demme (36′)

Inter Mediolan – UC Sampdoria 3:0 (0:0)

Ivan Perisić (49′), Joaquin Correa (55′, 57′)

US Sassuolo – AC Milan 0:3 (0:3)

Olivier Giroud (17′, 32′), Franck Kessie (36′)

US Salernitana – Udinese Calcio 0:4 (0:3)

Gerard Deulofeu (6′), Ilija Nestorovski (34′), Iyenoma Udogie (42′), Roberto Pereyra (57′)

Venezia FC – Cagliari Calcio 0:0