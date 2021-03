Serie A: brzydko, ale skutecznie

W ostatnich latach z Serie A żegnali się zwykle dwaj beniaminkowie, a do tego grona typowano kogoś z dwójki Genoa, Udinese Calcio. Co ciekawe obie drużyny ciągle są w najwyższej lidze i choć ciągle krytykowane za styl, znowu najprawdopodobniej się utrzymają – piszą dla SerieA.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Udinese Calcio i Genoa to drużyny, które kojarzą się postronnym kibicom z topornym futbolem, męczeniem buły, ciułaniem punktów i rozpaczliwą walką przed degradacją. W tym sezonie również zaczynały słabo, ale teraz radzą sobie coraz lepiej i wygląda na to, że kolejny raz zostaną we włoskiej elicie.

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w tekście “Pochwała brzydoty, czyli jak nie zachwycać, ale zdobywać punkty” wskazują czynniki, które działają na korzyść Udinese i Genoi. Jednocześnie opisują trzeci klub, który w ostatnim czasie także gra brzydko, ale nie tak skutecznie jak dwa wymienione wcześniej. Chodzi o Benevento Kamila Glika, które faktycznie wydaje się zagubione w ostatnich tygodniach.

