Rywalizacja we włoskiej Serie A cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony polskich kibiców. Wpływ na to ma niewątpliwie również spora liczba polskich zawodników występujących we włoskiej ekstraklasie, z Piotrem Zielińskim i Wojciechem Szczęsnym na czele. Mecze nadchodzącego sezonu 2021/22 Serie A kibice w Polsce będą mogli oglądać na kanałach Eleven Sports.

Mecze Serie A w nadchodzącym sezonie nadal będzie można oglądać na kanałach Eleven Sports

Eleven Sports wygrało przetarg na wyłączne prawa do transmisji meczów ligi włoskiej przez trzy najbliższe sezony

Podczas transmisji meczów ligi włoskiej usłyszymy między innymi komentarze Piotra Dumanowskiego, Dominika Guziaka, Mateusza Święcickiego i FIlipa Kapicy

Serie A na kolejne trzy lata w Eleven Sports

W ostatnich latach mecze włoskiej ekstraklasy mogliśmy oglądać na żywo na kanałach Eleven Sports. Tak również będzie w nadchodzących sezonach, bowiem stacja wygrała przetarg na wyłączne prawa do transmisji Serie A w sezonach 2021/22, 2022/23 i 2023/24. To niewątpliwie dobra wiadomość dla polskich kibiców, ponieważ liga ta była w ostatnich latach w bardzo dobry sposób “opakowana” przez dziennikarzy Eleven Sports.

W sezonie 2021/22 na kanałach Eleven Sports będziemy mogli obejrzeć zdecydowaną większość meczów ligi włoskiej. Już w pierwszej kolejce zaplanowano transmisje “na żywo” wszystkich 10 spotkań. Dwa z nich będą komentowane prosto ze stadionu.

Serie A – komentatorzy ligi włoskiej

Redakcja Eleven Sports obfituje w ekspertów od włoskiej Serie A. Wystarczy tu wymienić Piotra Dumanowskiego, Dominika Guziaka, Mateusza Święcickiego czy Filipa Kapicy. Jednak nie tylko ich głosy usłyszymy podczas transmisji. Wspomagać ich będą między innymi Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk, Julian Kowalski i Piotr Czachowski.

Najciekawsze pojedynki w każdej kolejki poprzedzone będą przedmeczowym studio, w którym dziennikarze Eleven Sports i zaproszeni gości będą omawiać i rozbierać na czynniki pierwsze czekające nas rywalizacje.

Serie A – transmisje za darmo w Fortuna TV

Mecze Serie A można również oglądać na stronie Fortuna zakłady bukmacherskie, które za pośrednictwem usługi Fortuna TV za darmo udostępnia transmisje z włoskiej ekstraklasy. Co trzeba zrobić, aby mieć możliwość oglądania meczów Serie A? Wystarczy zarejestrować konto w Fortunie, posiadać środki na koncie oraz w ciągu ostatniego tygodnia (168 godzin) zagrać przynajmniej jeden zakład. Bukmacher nie stawia jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu.