Saudyjczycy chcą namówić włoskiego arbitra do transferu

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Daniele Orsato

Orsato uznawany jest za najlepszego włoskiego arbitra

Saudyjczycy próbują go namówić do pracy w Saudi Pro League

Sędzia mógłby liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie

Orsato może trafić do Saudi Pro League

W ostatnim czasie często mówi się na temat transferów sędziów. Nie tak dawno pojawiły się spekulacje, że Szymon Marciniak mógłby być rozjemcą meczów w Premier League. Jak się okazuje poziom sędziowania chcieliby zwiększyć też Saudyjczycy.

Calciomercato.com przekazuje, że przedstawiciele Saudi Pro League namawiają do zmiany ligi Daniele Orsato, który jest uważany obecnie za najlepszego włoskiego arbitra. Nieoficjalnie mówi się, że w Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na trzykrotnie większe wynagrodzenie niż te, które otrzymuje w Serie A.

Włoskie media nie informują natomiast, jak do takiej propozycji ustosunkuje się Orsato. Wygląda na to, że wszystko rozstrzygną najbliższe miesiące. Niewątpliwie jednak dla Serie A byłaby to wielka strata.

