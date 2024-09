Roma szuka następcy De Rossiego. Na liście trzy nazwiska

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Roma poszukuje nowego trenera

AS Roma ogłosiła w środę zakończenie współpracy z Daniele De Rossim. W obecnym sezonie Serie A zespół Giallorossich zdobył raptem trzy punkty w czterech spotkaniach. Co więcej, włoski szkoleniowiec, który podpisał kontrakt z klubem do 2027 roku, nie zdążył na dobre rozwinąć swojego projektu W obliczu słabych wyników zdecydowano się na roszadę na ławce trenerskiej. Natychmiast ruszyła giełda następców 41-letniego trenera.

Według doniesień “Sky Sport Italia”, Roma już skontaktowała się z trzema potencjalnymi następcami De Rossiego. Wśród nich znajdują się Ivan Jurić, Edin Terzić oraz Stefano Pioli. Ten ostatni trener do niedawna prowadził AC Milan. Jednakże jest obecnie zajęty negocjacjami z Al-Nassr, co może skomplikować jego potencjalny powrót do Serie A.

Jurić do końca ubiegłego sezonu prowadził Torino, a poprzednio był zatrudniony w Hellasie Verona i Genoi. Z kolei Terzić był związany z Borussią Dortmund, a latem został zastąpiony przez Nuriego Sahina. Zarząd Romy jest w trakcie intensywnych poszukiwań nowego trenera, który mają odmienić losy drużyny. Zawodnikiem rzymskiego zespołu jest Nicola Zalewski, który po fiasku negocjacji z Galatasaray, został odsunięty z kadry. Być może roszada na stanowisku poprawi sytuację reprezentanta Polski.