Ranieri ma pomysł na sukces Romy. Ten zawodnik będzie kluczowy

Dybala w centrum uwagi Ranieriego

Claudio Ranieri nie owijał w bawełnę podczas swojej prezentacji jako nowy trener Romy. Na pytanie o Paulo Dybalę odpowiedział w swoim stylu: – Dybala jest z innej ligi. Porozmawiam z nim, chciałbym, żeby grał zawsze, ale to nie zawsze będzie możliwe. – W ten sposób jasno dał do zrozumienia, że argentyński napastnik będzie kluczowym elementem drużyny, niezależnie od spekulacji o jego kontrakcie czy problemach fizycznych.

Dybala nie ma łatwego sezonu. Po burzliwym lecie, kiedy mówiło się o jego możliwym odejściu, napastnik zmaga się z kontuzjami, które ograniczają jego możliwości gry. Mimo to Ranieri nie zamierza z niego rezygnować. – Paulo jest nietykalny – podkreślił nowy szkoleniowiec, pokazując, że ma pełne zaufanie do jego umiejętności.

W tle całej sytuacji z Dybalą przewija się kwestia jego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do 2025 roku, ale może zostać automatycznie przedłużona, jeśli zawodnik osiągnie odpowiednią liczbę występów. To 55% wszystkich meczów w trzech sezonach, gdzie grałby minimum 45 minut. W tym sezonie Dybala rozegrał już 7 takich spotkań, a do końca roku Roma ma jeszcze 9 pojedynków w swoim terminarzu. Jeśli warunki zostaną spełnione, jego pensja wzrośnie do 9 milionów euro rocznie.

Claudio Ranieri stawia na doświadczenie i determinację, by wyprowadzić Romę z trudnej sytuacji. W centrum tej misji ma być Dybala – lider na boisku, który swoim talentem i charakterem ma pomóc drużynie wrócić na właściwe tory. Współpraca obu panów może okazać się kluczowa dla przyszłości Romy.

