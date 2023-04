Paulo Dybala trafił do Romy latem na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk bardzo szybko stał się kluczowym zawodnikiem "Giallorossich". Stołeczny klub nie chce rozstawać się ze swoją gwiazdą i ma plan jak zatrzymać 29-latka w Rzymie.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Roma chce zatrzymać w swoich szeregach Paulo Dybalę

Liga Mistrzów, Mourinho i podwyżka mają zachęcić go do pozostania

Inne kluby bacznie przyglądają się sytuacji mistrza świata

Paulo Dybala zostanie w stolicy Italii?

Paulo Dybala w tym sezonie rozegrał w tym sezonie 31 spotkań w barwach “Giallorossich”, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował osiem asyst. Jest jednym z bardziej znaczących zawodników w zespole Romy pod wodzą Jose Mourinho, jednak jego przyszłość w klubie ze stolicy Włoch jest wciąż niepewna. Bowiem mistrzem świata interesuje się choćby taki zespół jak Manchester United.

Portal “Calciomercato” informuje, że władze Romy mają już plan na zatrzymanie Dybali w stolicy. Pierwszym czynnikiem jest awans do Ligi Mistrzów. Stołeczny klub może awansować do tych rozgrywek zarówno przez Serie A (zajmują obecnie piąte miejsce) jak i Ligę Europy (w ćwierćfinale zagrają z Feyenoordem). Kolejnym aspektem, który ma zachęcić piłkarza do pozostania w zespole, jest postać Jose Mourinho. Argentyńczyk utrzymuje dobre relacje z portugalskim szkoleniowiec i ceni sobie z nim współpracę. Ostatnim czynnikiem jest oczywiście podwyżka. Nowa umowa przewiduje zarobki 29-latka w wysokości 6 milionów euro rocznie.

Włosi donoszą, że agent Paulo Dybali, Jorge Antun, niedawno przybył do Włoch. Wkrótce spotka się z dyrektorami klubu, aby omówić przyszłość swojego klienta i nową umowę dla Argentyńczyka.

