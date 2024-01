IMAGO / Gabriele Menis Na zdjęciu: Maignan na meczu z Udinese

Kibice Udinese Calcio wielokrotnie obrazili Mike’a Maignana na tle rasistowskim podczas meczu Serie A

Francuski bramkarz po kolejnym zwróceniu arbitrowi uwagi, opuścił boisko

Klub znalazł winnych na trybunach i zdecydował się ich zawiesić

Skandal na meczu Serie A

W czasie meczu Serie A pomiędzy Udinese Calcio a AC Milanem doszło do skandalu. Niemal od samego początku spotkania Mike Maignan musiał znosić obelżywe uwagi kibiców gospodarzy. Ci atakowali bramkarza Rossonerich na tle rasistowskim. Reprezentant Francji zwrócił na to uwagę arbitrowi, wobec czego na stadionie Bluenergy opublikowano komunikat. Ten nawoływał do zaprzestania haniebnego zachowania pod groźbą zawieszenia meczu.

Gdy rasistowskie okrzyki pojawiły się ponownie, spotkanie zostało na dziesięć minut przerwane. Ostatecznie udało się je dokończyć. Milan wygrał 3:2.

Udinese zdecydowało się przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie. Ostatecznie, przy pomocy policji, zidentyfikowano pięciu nagannie zachowujących się kibiców. Klub potwierdził, że nie wejdą oni już więcej na stadion.

Z powodu nagannego zachowania fanów Udinese rozegra najbliższy mecz Serie A na własnym boisku przy pustych trybunach.

