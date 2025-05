Prezydent UEFA ostro o stadionach we Włoszech. A EURO 2032 już niedługo

Aleksander Ceferin skrytykował infrastrukturę stadionową we Włoszech, określając ją jako najgorszą spośród czołowych krajów Europy. Według "SportMediaset" szef UEFA apeluje do włoskiego rządu o szybkie działania.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

Ceferin krytykuje stan włoskich stadionów – co dalej z Euro 2032?

Aleksander Ceferin w mocnych słowach ocenił stan włoskich stadionów, szczególnie odnosząc się do San Siro, które nie otrzymało finału Ligi Mistrzów. Prezydent UEFA przyznał w rozmowie ze „SportMediaset”, że infrastruktura sportowa we Włoszech jest w katastrofalnym stanie, a ciągłe debaty na ten temat zaczynają go już męczyć.

– Uważam, że infrastruktura we Włoszech jest powodem do wstydu – powiedział Ceferin. – Jesteście jednym z największych krajów piłkarskich świata, zdobyliście liczne tytuły mistrzów świata i Europy, ale wasze stadiony są zdecydowanie najgorsze spośród dużych państw – podkreślił.

Prezydent UEFA zwrócił uwagę, że włoskie kluby pilnie potrzebują wsparcia nie tylko ze strony rządu, ale także lokalnych samorządów i inwestorów prywatnych. Jego zdaniem nadszedł najwyższy czas na realne działania, które poprawią sytuację infrastruktury piłkarskiej w kraju.

Mimo ostrej krytyki Ceferin pozostaje optymistą w kwestii Euro 2032, które Włochy mają współorganizować z Turcją. Wyraził przekonanie, że rząd włoski wreszcie dostrzegł skalę problemu, a szczególne nadzieje pokłada w Gabrielu Gravinie, wiceprezydencie UEFA.

– Nie jestem jeszcze zaniepokojony – dodał Ceferin. – Wierzę, że Gravina zrobi wszystko, by zmniejszyć dystans. Jestem przekonany, że Włochy będą dobrze przygotowane na mistrzostwa Europy w 2032 roku.